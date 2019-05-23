Сухина: со мной «Локомотив» каждый год выигрывает трофеи? Это просто совпадение

Бывший арбитр Станислав Сухина, в настоящее время занимающий пост начальника команды «Локомотив» Москва, не считает, что победы «железнодорожников» связаны с его назначением.
«Это просто совпадение. Молодцы ребята и тренеры, которые играют в тяжёлых условиях, через два дня на третий. Играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции, конечно, сильные. Много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина — он же добытчик! Поэтому каждый год надо что-нибудь тащить домой, нести и нести. С победой!» — сказал Сухина в интервью пресс-службе «Локомотива».
Видео доступно на странице «железнодорожников» в «Твиттере».
Станислав был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18 и дважды выиграл Кубок России (2017, 2019).
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