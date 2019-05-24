Экс-защитник «Барселоны»: Месси – технический секретарь клуба

Бывший защитник «Барселоны» Рамон Алешанко поделился мнением о возможном переходе в стан каталонцев форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и влиянии на команду Лионеля Месси.
«Месси достаточно умён, чтобы не вмешиваться в трансферные вопросы. Получается, он является техническим секретарём. Может поддерживать в команде только тех футболистов, которые сосредоточены только на футболе. Он требует от своих одноклубников полной самоотдачи.
Гризманн достаточно хорош для «Барселоны», а спортивные вопросы превыше всего», — цитирует Алешанко Marca.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами.
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