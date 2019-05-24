Липпи вернулся на пост главного тренера сборной Китая

Китайская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о возвращении Марчелло Липпи на пост главного тренера национальной команды спустя четыре месяца после ухода.
По словам организации, опытный специалист призван помочь сборной попасть на ближайший чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году.
Итальянец работал со сборной Китая с 2016 по 2019 год. После его ухода команду возглавил его соотечественник Фабио Каннаваро. В апреле экс-защитник объявил об уходе с поста, объяснив своё решение желанием сосредоточиться на своей семье и работе в качестве главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».
Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).
- 24 мая 2019
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