Липпи рассказал, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчело Липпи прокомментировал выступление туринского клуба в нынешней Лиге чемпионов. Итальянский клуб вылетел в четвертьфинале, уступив дорогу «Аяксу». Липпи остаётся последним тренером «Ювентуса», выигравшим Лигу чемпионов — это случилось в 1996 году.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужны великие игроки. Мои парни сделали это, и они оказались на вершине мира. В этом сезоне им не повезло, потому как в решающие моменты команда потеряла важных футболистов. Кьеллини для „Ювентуса“ почти так же важен, как Роналду, но его не было в матче с „Аяксом“.

Кто был лучшим игроком, которого я когда-либо тренировал? Я надеюсь, никто не обидится, если я скажу, что Зинедин Зидан», — сказал Липпи в эфире Rai Radio.