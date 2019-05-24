«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» недоволен тем, как были распределены билеты на предстоящий финальный матч Лиги чемпионов. Английский клуб получил квоту в 16 613 билетов на решающую игру против «Тоттенхэм Хотспур», которая состоится на стадионе «Ванда Метрополитано», вмещающий 64 тыс. зрителей.

Как сообщает Independent, исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур поднимет вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином на встрече, которая планируется на следующей неделе.

Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня. Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина. Роль ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвёртым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос.