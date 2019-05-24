Перед «Арсеналом» поставлена задача заявить о себе в Лиге Европы

Сегодня, 24 мая, губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым и главным тренером канониров Игорем Черевченко. Глава региона поздравил представителей клуба с выходом в Лигу Европы и выразил благодарность президенту и тренерскому штабу за кропотливый труд.
«Результаты команды в этом сезоне впечатляют. Клуб проделал большую работу. Представлять Россию на международной арене — это большая ответственность. Важно теперь не сбавлять темпа», — цитирует Дюмина «Комсомольская правда — Тула».
Аджоев в свою очередь поблагодарил главу региона за помощь клубу. В настоящее время перед клубом стоит задача заявить о себе в Лиге Европы. Также ведутся переговоры о продлении действующих контрактов с игроками и приглашении новых футболистов. 14 июня команда выходит из отпуска и начинает тренировки.
- 24 мая 2019
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