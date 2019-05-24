Месси: всё ещё оправляемся от поражения от «Ливерпуля», это был тяжёлый удар

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о поражении команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Я искренне верю, что Вальверде хорошо сделал свою работу. К нему трудно предъявлять претензии, игроки были единственными, кто несёт ответственность за то поражение. Такое не должно происходить два года подряд. Мы всё ещё оправляемся от того поражения. Для меня лично это был очень тяжёлый удар. Было сложно вставать на следующее утро. Команда тоже тяжело перенесла то поражение, это было видно в последующих играх. Сейчас я хочу просто выиграть финал Кубка Испании и ещё один трофей. Мы можем снова завершить сезон с двумя трофеями», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo.