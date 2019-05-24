Дзюба рассказал, почему любит чужие дни рождения больше, чем свой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что чужие дни рождения ему нравятся больше, чем собственный.

«Свой день рождения я не особо отмечаю. Больше люблю чужие дни рождения — на них как-то проще веселиться. Правда ли, что в тоннеле, который в команде принято устраивать для именинников, я бью сильнее всех? Отчасти. Смотря кто пробегает. Ну и потом наступает момент, когда бежать приходится мне. Так что я не люблю свой день рождения — ведь команда только этого и ждёт», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе форварда 8 голов и 9 результативных передач.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.