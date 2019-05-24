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Дзюба: поспорил с Лунёвым на кувырки — он до сих пор ходит кувыркается

Дзюба: поспорил с Лунёвым на кувырки — он до сих пор ходит кувыркается
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артёма Дзюба рассказал о спорах с вратарём команды Андреем Лунёвым.

«Весь сезон спорим с Луневым, причём он проигрывает мне во всё что только можно. До сих пор должен мне немерено. Недавно Андрей выиграл у меня один матч в теннисбол. Ходил, хорохорился, всем рассказывал, но следующий же матч проиграл с треском! Поспорили с ним на кувырки — так он до сих пор ходит кувыркается, даже звонил мне, говорил: «Прости меня», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе форварда 8 голов и 9 результативных передач.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

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