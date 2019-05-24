«Ницца» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:05

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного 38-го тура французской Лиги 1 между «Ниццой» и «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало игры — в 22:05.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Ницца» — «Монако».

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Рудди Букье. Роль ассистентов исполнят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный судья: Тьерри Буйе.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» занимает 8-е место с 53 очками в активе. «Монако» располагается на 16-м месте. Команда Александра Головина набрала 36 очков.

Матч первого круга между командами завершился со счётом 1:1. На гол Аллана Сен-Максимена монегаски ответили забитым мячом Бенуа Бадьяшиля.