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Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль

Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль
Футбол / Англия 0

Кристина Серра, супруга главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, два дня назад посетила Турин. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на журналиста Паоло Паганини.

По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль. При этом она воспользовалась услугами компании, которая обслуживает руководство «Ювентуса».

Напомним, ранее слухи активно связывали Гвардиолу с «Ювентусом», который по окончании текущего сезона расстанется со своим главным тренером Массимилиано Аллегри. В Италии сообщали, что наставник «горожан» подпишет с туринским клубом контракт на 4 года с окладом € 24 млн за 12 месяцев работы. Однако позже в «Манчестер Сити» опровергли эту информацию.

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