Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль

Кристина Серра, супруга главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, два дня назад посетила Турин. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на журналиста Паоло Паганини.

По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль. При этом она воспользовалась услугами компании, которая обслуживает руководство «Ювентуса».

Напомним, ранее слухи активно связывали Гвардиолу с «Ювентусом», который по окончании текущего сезона расстанется со своим главным тренером Массимилиано Аллегри. В Италии сообщали, что наставник «горожан» подпишет с туринским клубом контракт на 4 года с окладом € 24 млн за 12 месяцев работы. Однако позже в «Манчестер Сити» опровергли эту информацию.