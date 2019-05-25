Вальверде: «Барселоне» нужно показать, что она отошла от поражения на «Энфилде»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором каталонцы встретятся с «Валенсией».

«Матч против «Валенсии» — шанс сделать золотой дубль, принести клубу ещё один титул. Нам нужно показать, что команда уже полностью отошла от поражения на Энфилде. Мы сделали выводы после провала в Лиге чемпионов. Не будем играть осторожно, пойдем ва-банк и постараемся добыть победу. Сейчас думаю только о предстоящем матче, моя дальнейшая судьба меня сейчас не интересует», — цитирует наставника «Барселоны» AS.

Напомним, на «Энфилде» каталонцы проиграли «Ливерпулю» со счётом 4:0 и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/2 финала.

Финал Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия» состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» сегодня, 25 мая. Начало — в 22:00 мск.