Американский миллиардер близок к покупке «Фиорентины» за $ 150 млн

В ближайшее время «Фиорентина» может сменить владельца. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, новым собственником «фиалок» должен стать американский миллиардер Рокко Коммиссо — владелец клуба MLS «Нью-Йорк Космос» и глава компании Mediacom. Он уже практически согласовал все условия покупки итальянского клуба с нынешним собственником «Фиорентины» семьёй Делла Валле за сумму в $ 150 млн.

Отметим, что в прошлом году Коммиссо, чьё состояние оценивается в $ 4,9 млрд, пытался приобрести «Милан». Но в конечном итоге американец не смог договориться о покупке «россонери».

За тур до завершения чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с 40 очками в активе.