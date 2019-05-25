«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России
В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Иван Репях. Через 8 минут преимущество московской команды в счёте укрепил нападающий красно-белых Даниил Лопатин. Таким образом, «Спартак» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 8 матчей.
«Спартак» набрал 61 очко и завершил сезон на 2-м месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Оренбург» (18) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице соревнования. Ранее титул чемпиона России среди молодёжных команд завоевал московский ЦСКА.
- 25 мая 2019
-
15:19
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:33
-
14:18
-
14:16
-
13:54
-
13:43
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
12:50
-
12:47
-
12:32
-
12:18
-
12:05
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:09
-
11:07
-
10:58
-
10:46
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:41
-
09:32
-
09:26
Партнерский контент