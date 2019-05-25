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«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Иван Репях. Через 8 минут преимущество московской команды в счёте укрепил нападающий красно-белых Даниил Лопатин. Таким образом, «Спартак» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 8 матчей.

«Спартак» набрал 61 очко и завершил сезон на 2-м месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Оренбург» (18) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице соревнования. Ранее титул чемпиона России среди молодёжных команд завоевал московский ЦСКА.

Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
0 : 2
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Репях – 29, 0:2 – Лопатин – 37
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