Моуринью: «Реал» хорошо укрепится в летнее трансферное окно
Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что ближайшим летом «Реал» проведёт хорошую трансферную кампанию.
«Реал» сменил тренера. Наверняка клуб собирается сделать важные приобретения. Как и все большие клубы, «Реал» переживает разные циклы в своей истории. Последний успешный цикл для клуба начался несколько лет назад и закончился победой в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь они подпишут новых игроков, хорошо усилятся. В составе клуба есть фантастические игроки, которые будут продолжать вести команду за собой. Мой новый цикл в «Реале»? Сейчас у клуба новый цикл с новым тренером. Давайте не будем говорить о гипотетических вещах", — приводит слова Моуринью El Mundo Deportivo.
Моуринью: если Клопп проиграет третий финал ЛЧ, ему будет очень сложно
- 25 мая 2019
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