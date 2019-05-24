Моуринью: если Клопп проиграет третий финал ЛЧ, ему будет очень сложно

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о финале Лиги чемпионов, в котором 1 июня в Мадриде сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Если Юрген Клопп победит, это будет невероятное достижение для него. Но если не выиграет, вы знаете… Проиграть три финала Лиги чемпионов… это, должно быть, очень, очень сложно. Но он очень позитивный парень, я уверен, что он думает только о победе.

Я являюсь тренером и понимаю, что значит для тренера играть в финале Лиги чемпионов. Но в этом всегда есть негативная сторона, и она состоит в том, что одна из команд и один из тренеров проиграют.

«Тоттенхэм» уже давно не выигрывал трофеев, и выиграть первый было бы фантастикой для клуба. Он мог бы проложить дорогу команде к национальным трофеям, потому что Лига чемпионов — это самый престижный турнир. В финалах не нужно играть, в финалах нужно побеждать», — цитирует Моуринью Sky Sports.