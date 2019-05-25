«Интер» согласовал контракт с Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перебраться в миланский «Интер» в летнее трансферное окно.



Как утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, боснийский футболист уже согласовал условия соглашения с нерадзурри, и теперь «Интеру» предстоит достигнуть договорённости о переходе с «Ромой».



Ранее сообщалось, что на Джеко также претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Вест Хэм Юнайтед». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Рома» оценивает форварда в € 30 млн.



Джеко перешёл в «Рому» в 2015 году из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 9 голов и 6 результативных передач, а также получил 9 жёлтых карточек.



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