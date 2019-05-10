«ПСЖ» начал переговоры с Джеко

Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает France Football.

По информации источника, парижане уже вышли на контакт с окружением 33-летнего нападающего римского клуба, чтобы обсудить условия возможного перехода игрока. Вариант с подписанием боснийца особенно нравится спортивному директору чемпионов Франции Антеро Энрике. На «Парк де Пренс» игрока рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который может сменить клубную прописку ближайшим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Ромы»Джеко сыграл 37 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 23 млн.