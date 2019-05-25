«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Роббен и Рибери — в запасе на финал Кубка Германии

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Баварии» на финальный матч Кубка Германии, который состоится сегодня, 25 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и начнётся в 21:00 мск.



Места в основе мюнхенцев не нашлось полузащитникам Арьену Роббену и Франку Рибери, для которых эта игра может стать последней за клуб. Летом голландец и француз покинут команду.



Состав «РБ Лейцпиг»: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Ибраима Конате, Вилли Орбан, Марцель Хальстенберг, Кевин Кампль, Тайлер Адамс, Марсель Забитцер, Эмиль Форсберг, Тимо Вернер, Юссуф Поульсен.



Состав «Баварии»: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Хави Мартинес, Тьяго Алькантара, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Кубка Германии — в 21:00