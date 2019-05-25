Игроки «Уфы» не дождались автобуса от «Локо» и поехали от аэропорта на такси

«Уфа» не дождалась автобуса от «Локомотива» после прилёта в Москву на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.



После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить «железнодорожники». После 40-минутного ожидания представители «Уфы» решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля.



Матч «Локомотива» с «Уфой» состоится завтра, 26 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.



«Локомотив» после 29 туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 53 очка. «Уфа» (26) находится в зоне стыковых матчей, располагаясь на 14-й строчке.