«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию в летнее межсезонье.



Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», наставник синих согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.



По информации источника, бьянконери не удалось договориться также с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Таким образом, испанский специалист отказал «старой синьоре» уже в третий раз.



Ранее сообщалось, что, помимо Сарри и Гвардиолы, «Ювентус» рассматривал также кандидатуру Маурисио Почеттино, который на протяжении последних пяти лет возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».