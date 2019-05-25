«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию в летнее межсезонье.
Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», наставник синих согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
По информации источника, бьянконери не удалось договориться также с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Таким образом, испанский специалист отказал «старой синьоре» уже в третий раз.
Ранее сообщалось, что, помимо Сарри и Гвардиолы, «Ювентус» рассматривал также кандидатуру Маурисио Почеттино, который на протяжении последних пяти лет возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».
Де Лаурентис: было бы весело, если бы Сарри возглавил «Ювентус»
- 25 мая 2019
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