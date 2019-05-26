Эмерсон: для «Челси» победа в Лиге Европы станет приятным бонусом

Защитник «Челси» Эмерсон Палмиери дос Сантос поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

«Я играл в этом турнире один раз, когда выступал за «Рому», но мы не прошли дальше 1/8 финала. Теперь у нас есть шанс сыграть в финале, и я очень надеюсь привезти домой трофей, выиграть его для себя, для товарищей, для руководства клуба и для болельщиков.

Это дерби, это финал, и мы не можем предугадать ход этой встречи, как других, в которых мы принимали участие. Мне кажется, «Арсенал» будет играть очень агрессивно с первых минут, потому что они не смогли пробиться в четвёрку.

Мы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому победа в Лиге Европы станет приятным бонусом, мечтой, ставшей реальностью. Будем надеяться, у нас это получится», — приводит слова Эмерсона пресс-служба клуба.

Финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:00 мск.