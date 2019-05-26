Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренер
«Бавария» завоевала Кубок Германии в сезоне-2018/19, разгромив в финале «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Ранее в этой кампании мюнхенский клуб стал чемпионом немецкой Бундеслиги, опередив на два очка дортмундскую «Боруссию».
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач стал первым в Германии, кому удалось оформить золотой дубль в качестве наставника и игрока, сообщает OptaFranz на своей странице «Твиттере».
В 2003 году Ковач в составе мюнхенцев стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Кубок Германии.
Нико возглавил «Баварию» летом 2018 года. До этого 47-летний специалист работал главным тренером в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне, в основной и молодёжной командах Хорватии, а также в академии «Ред Булл Зальцбург».
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