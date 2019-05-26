«Лион» готов продать Фекира

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нападающий команды Набиль Фекир может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Понимаем, что Набиль может уйти. Спасибо ему за всё, что он дал команде. У нас есть договорённость отпустить его», — приводит слова Оляса Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В активе игрока 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.

Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.