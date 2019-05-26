Шейдаев — о пропуске финала ЛЕ Мхитаряном: может, он просто не хочет играть

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев поделился мнением о ситуации с армянским полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, отказавшимся ехать с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы с «Челси».



«Мне без разницы, едет он или нет. Это его личные проблемы. Может, он просто не хочет играть. Думаю, зрители ничего не потеряют от его отсутствия.



Я уже не раз говорил о предпочтении в пользу «Арсенала». Мне с детства нравится эта команда. Думаю, они и выиграют. Билетов на финал в Баку никто не просил, так как из-за своих матчей не сможем попасть на эту игру. Жаль, конечно, пропускать такой матч. Мне хотелось бы его посмотреть. Но ничего уже тут не поделать, нам надо свои задачи решать», — приводит слова Шейдаева Azerisport.

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