ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Бийол, Сигурдссон, Чалов.



«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Антон, Яковлев, Шейдаев.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Сергей Карасёв.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.