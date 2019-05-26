ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Бийол, Сигурдссон, Чалов.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Антон, Яковлев, Шейдаев.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Сергей Карасёв.
ЦСКА набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.
- 26 мая 2019
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