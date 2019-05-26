«Краснодар» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая на стадионе ФК «Краснодар». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Полоз.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.
«Краснодар» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (36) — на 10-м месте.
- 26 мая 2019
-
14:11
-
14:04
-
13:52
-
13:43
-
13:21
-
13:12
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:49
-
12:45
-
12:45
-
12:37
-
12:19
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:49
-
11:40
-
11:30
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:24
-
10:19
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:46