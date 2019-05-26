«Краснодар» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая на стадионе ФК «Краснодар». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.



«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Полоз.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.



«Краснодар» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (36) — на 10-м месте.