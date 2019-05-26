«Енисей» потерпел разгром в игре с «Зенитом» и завершил сезон на последнем месте

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Зенита» отличились нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, оформивший дубль, а также полузащитник Александр Ерохин. Автором единственного гола «Енисея» стал хавбек Дмитрий Торбинский.

В другом матче 30-го тура махачкалинский «Анжи» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Мячи забили нападающий Павел Погребняк и защитник Сергей Брызгалов.

«Анжи», набрав 21 очко, завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (20) — на 16-м.