«Енисей» потерпел разгром в игре с «Зенитом» и завершил сезон на последнем месте

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Зенита» отличились нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, оформивший дубль, а также полузащитник Александр Ерохин. Автором единственного гола «Енисея» стал хавбек Дмитрий Торбинский.
В другом матче 30-го тура махачкалинский «Анжи» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Мячи забили нападающий Павел Погребняк и защитник Сергей Брызгалов.
«Анжи», набрав 21 очко, завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (20) — на 16-м.
- 26 мая 2019
-
17:13
-
17:09
-
17:06
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:23
-
16:09
-
16:07
-
16:03
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:31
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:18
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
13:52
-
13:43
-
13:21