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«Енисей» потерпел разгром в игре с «Зенитом» и завершил сезон на последнем месте

«Енисей» потерпел разгром в игре с «Зенитом» и завершил сезон на последнем месте
Футбол / РПЛ 0

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Зенита» отличились нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, оформивший дубль, а также полузащитник Александр Ерохин. Автором единственного гола «Енисея» стал хавбек Дмитрий Торбинский.

В другом матче 30-го тура махачкалинский «Анжи» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Мячи забили нападающий Павел Погребняк и защитник Сергей Брызгалов.

«Анжи», набрав 21 очко, завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (20) — на 16-м.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 – Азмун – 26 (пен), 2:0 – Дриусси – 57, 3:0 – Ерохин – 60, 4:0 – Дриусси – 71, 4:1 – Торбинский – 84
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 – Погребняк – 56, 0:2 – Брызгалов – 59
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