Гилерме: сказал игрокам «Локо», что игра с «Уфой» важнее финала Кубка России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме отметил, что матч 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0) был крайне важен для «железнодорожников».



«Сказал ребятам перед матчем, что эта игра важнее финала Кубка России. Была битва за групповой этап Лиги чемпионов. Хорошо, что мы настроились на эту тяжёлую игру. Сегодня почти полный стадион болельщиков пришёл нас поддержать, и мы знали, что это очень ответственная игра. Поэтому такие эмоции были.



Считаю, этот сезон дал нам многое. В Лиге чемпионов не получилось, но это тоже опыт. Мы очень давно не играли в этом турнире. Уверен на сто процентов, что в следующем сезоне будет совсем по-другому. Что касается чемпионата России и Кубка России, то второе место и победа в Кубке — прекрасный результат. Все — молодцы», — сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч Премьер».