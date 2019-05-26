Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА
Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.
«Пока ничего не знаю о том, останусь ли, но хотел бы остаться. Про интерес «Удинезе» ничего не слышал», — передаёт слова Бекао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпоната России (все — в стартовом составе).
«Армейцы», набрав 51 очко, финишировали четвёртыми в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующей кампании столичный клуб примет участие в Лиге Европы.
Агент Бекао: не будем говорить с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры
- 26 мая 2019
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