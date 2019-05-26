Бабаев: ЦСКА во второй раз на финише обходит «Спартак». Мелочь, но приятно

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», которая позволила «армейцам» обойти «Спартак» в турнирной таблице и финишировать на четвёртом месте.
«Мы довольны. Сегодня вышел праздник. Баскетболисты, день рождения президента и самая крупная победа в сезоне. Федя — лучший бомбардир. Одни позитивные моменты. Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак». Мелочь, но приятно.
Начинать с группы в Лиге Европы очень важно, без вот этих дополнительных матчей. Это серьёзное подспорье. Довольны, что на мажорной ноте закончили сезон", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, что в сезоне-2017/18 ЦСКА также опередил «Спартак» в последнем туре. Тогда клубы боролись за 2-3-е места.
- 26 мая 2019
-
18:34
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:28
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:06
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38