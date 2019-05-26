Бабаев: ЦСКА во второй раз на финише обходит «Спартак». Мелочь, но приятно

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», которая позволила «армейцам» обойти «Спартак» в турнирной таблице и финишировать на четвёртом месте.

«Мы довольны. Сегодня вышел праздник. Баскетболисты, день рождения президента и самая крупная победа в сезоне. Федя — лучший бомбардир. Одни позитивные моменты. Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак». Мелочь, но приятно.

Начинать с группы в Лиге Европы очень важно, без вот этих дополнительных матчей. Это серьёзное подспорье. Довольны, что на мажорной ноте закончили сезон", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в сезоне-2017/18 ЦСКА также опередил «Спартак» в последнем туре. Тогда клубы боролись за 2-3-е места.