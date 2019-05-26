Адриано вышел в прямой эфир в «Инстаграме» во время матча «Оренбург» — «Спартак»

Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано вышел в прямой эфир в «сториз» своего «инстаграма» во время матча 30-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом» (0:2).

Форвард не принимал участия в этой встрече, так как отбывал одноматчевую дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Также на его счету один гол в трёх матчах Лиги Европы. Контракт бразильца с московским клубом действителен до лета 2020 года.