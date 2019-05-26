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Гончаренко: победа «Оренбурга» — это прекрасный бонус, спасибо им за это

Гончаренко: победа «Оренбурга» — это прекрасный бонус, спасибо им за это
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил «Оренбург» за победу над «Спартаком» (2:0) в матче заключительного тура РПЛ, которая позволила «армейцам» стать четвёртыми в турнирной таблице РПЛ.

«Рассчитывали ли, что «Оренбург» отберёт очки у «Спартака»? Мы уже настолько успокоились внутри, что главную задачу перед собой сегодня ставили – получить удовольствие от игры, выиграть и показать хороший футбол. Мы знали, что у нас будет прекрасный стадион, что нас любят болельщики – за что им, кстати, отдельное спасибо. Наша посещаемость за год возросла очень сильно. А победа «Оренбурга» — это уже прекрасный бонус. Спасибо им за это», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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