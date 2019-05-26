Кононов: Максименко допустил 2 ошибки, это повлияло на результат с «Оренбургом»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре вратаря команды Александра Максименко в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
«Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали, и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.
Игра Максименко? Он допустил две ошибки, и это повлияло на результат», — приводит слова Кононова Sport24.
«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне московский клуб будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.
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- 26 мая 2019
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