Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо Москва» — «Сатурн». 26 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: Максименко допустил 2 ошибки, это повлияло на результат с «Оренбургом»

Кононов: Максименко допустил 2 ошибки, это повлияло на результат с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре вратаря команды Александра Максименко в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).

«Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали, и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

Игра Максименко? Он допустил две ошибки, и это повлияло на результат», — приводит слова Кононова Sport24.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне московский клуб будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.

Кононов: доволен ли я своей работой в «Спартаке»? Это не по теме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент