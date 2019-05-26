Две ошибки Максименко — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Спартак»

В матче 30-го тура чемпионата России «Оренбург» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте. Автором гола стал Рикарду Алвеш, отличившийся прямым ударом со штрафного. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл голкипер «Спартака» Александр Максименко. В компенсированное время второго тайма ещё один гол в ворота красно-белых забил Артём Кулишев, воспользовавшись ошибкой Максименко.

«Оренбург», набрав 43 очка, занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (49) финишировал на пятом месте. Таким образом, красно-белые в следующем сезоне примут участие в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.

Видеообзор можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.