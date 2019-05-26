Сезон-2018/19 РПЛ стал рекордным по посещаемости
Сезон-2018/19 Российской Премьер-Лиги стал рекордным по посещаемости. Об этом сообщается в «твиттере» РПЛ.
«Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков! Спасибо каждому! Вы – лучшие», — говорится в сообщении организации.
Фото доступно в "твиттере" Российской-Премьер-Лиги.
Напомним, самым посещаемым клубом чемпионата России стал «Зенит». Домашние игры сине-бело-голубых в сезоне-2018/19 посетили 1 млн 119 тыс. 896 болельщиков. Этот результат стал рекордным в истории клуба. Средняя посещаемость матчей петербургского клуба составила 48 244 зрителя. Это новый рекорд РПЛ. «Зенит» со значительным отрывом опередил своих ближайших преследователей — «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».
Теттех — самый грубый игрок сезона-2018/19 в РПЛ
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