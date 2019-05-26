«Бенфика» отклонила предложение «Атлетико» в € 80 млн по Фелишу

«Атлетико» предпринял попытку приобрести форварда «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Diário da Manhã.

По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего нападающего лиссабонцев € 80 млн, однако чемпион Португалии отказался расставаться с футболистом за указанную сумму.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Фелиш принял участие в 43 матчах. На его счету 20 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт форварда с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за игрока составляет € 120 млн. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что уход футболиста возможен только в том случае, если потенциальный покупатель выложит за него указанную сумму.