«Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге на корабле и автобусе

«Зенит» отпраздновал завоевание золотых медалей чемпионата России проведением чемпионского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сначала игроки и тренеры «Зенита» на корабле «Пальмира» вместе с фанатскими судами прошли по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Флотилия проследовала от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова через Мойку и Фонтанку в сторону Шереметевского дворца. Тысячи болельщиков приветствовали чемпионов России, находясь на набережных и мостах города.

На набережной реки Фонтанки зенитовцы пересели на золотой двухэтажный автобус, на котором отправились по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.

Затем игроки и тренеры «Зенита» поднялись на сцену ежегодного фестиваля «Классика на Дворцовой» и обратились к болельщикам, представив чемпионский кубок.

«Поздравляю всех с Днём города!.. Спасибо за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами. Мы — вместе с вами!» — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.