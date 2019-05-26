«Зенит» провёл чемпионский парад в Санкт-Петербурге на корабле и автобусе

«Зенит» отпраздновал завоевание золотых медалей чемпионата России проведением чемпионского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сначала игроки и тренеры «Зенита» на корабле «Пальмира» вместе с фанатскими судами прошли по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Флотилия проследовала от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова через Мойку и Фонтанку в сторону Шереметевского дворца. Тысячи болельщиков приветствовали чемпионов России, находясь на набережных и мостах города.
На набережной реки Фонтанки зенитовцы пересели на золотой двухэтажный автобус, на котором отправились по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.
Затем игроки и тренеры «Зенита» поднялись на сцену ежегодного фестиваля «Классика на Дворцовой» и обратились к болельщикам, представив чемпионский кубок.
«Поздравляю всех с Днём города!.. Спасибо за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами. Мы — вместе с вами!» — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- 26 мая 2019
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