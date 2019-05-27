Президент «Манчестер Сити» — о трансферных рекордах: кто это начал? Ла Лига

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль-Мубарак отреагировал на обвинения президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в больших затратах на покупку игроков.



«Он говорит, как мы исказили рынок? Лицемерие в этих словах достаточно иронично. Для начала давайте взглянем на испанскую лигу времён трансферных рекордов, имею в виду, кто это начал/



Фигу, Зинедин Зидан. Эти огромные скачки — где они произошли? Посмотрите на историю Ла Лиги, в которой доминируют два клуба. Мистеру Тебасу стоит оглянуться на задирание цен в течение тех лет.



В топ-10 трансферов нет ни одного игрока «Манчестер Сити». Поэтому я не воспринимаю это всерьёз, всегда смотрите на факты. Я с удовольствием пообщаюсь, пока речь идёт о фактах, но как только мы начинаем говорить о неконкретном, у меня на это нет времени. Реальность такова, что мы не купили самого дорогого игрока в Премьер-лиге, не купили самого дорогого вратаря, не купили самого дорогого полузащитника, не купили самого дорогого нападающего.



У нас лучшая лига в мире. У нас самая коммерциализированная лига в мире, у нас самые успешные клубы мира. Это особенная лига.

Возвращаясь к мистеру Тебасу. Это не нападение на «Манчестер Сити», это нападение на всю АПЛ. Надеюсь, что люди увидят это. Знаю, что люди не хотят защищать «Манчестер Сити», но начните защищать свою лигу», — цитирует председателя совета директоров клуба Goal.