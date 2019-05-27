«Ливерпулю» не интересен вариант с Рамосом

«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает Daily Star. По информации издания, дело не в инциденте в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, когда испанец нанёс травму Мохамеду Салаху. Главный тренер команды Юрген Клопп считает, что капитан «сливочных» не соответствует тому типу игроков, который мог бы усилить клуб.

Ранее появилась информация об интересе к Рамосу со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и неназванного клуба из Китая. Отмечалось, что для защитника финансовый вопрос стоит не на первом месте.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Рамоса в 42 матчах 11 результативных ударов и две голевые передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.