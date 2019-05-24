Рамосом интересуются 4 клуба

У капитана «Реала» Серхио Рамоса есть несколько вариантов продолжения карьеры, если он решит сменить команду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на связь с представителями 33-летнего защитника «сливочных» уже выходили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Активный интерес к футболисту проявляет также «Ювентус». Кроме того, у капитана «Королевского клуба» на руках выгодное предложение из Китая. Однако у игрока, как отмечается, финансовый вопрос — не на первом месте.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Рамоса в 42 матчах 11 результативных ударов и две голевые передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.