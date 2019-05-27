Ребров: низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе, и в радости

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров в социальной сети подвёл итоги минувшего сезона, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Подошёл к концу сезон-2018/19 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвёл. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе, и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы — лучшие», — написал Ребров в «Инстаграме».



Ребров в прошедшем сезоне сыграл только три матча в Премьер-Лиге, в которых пропустил четыре мяча. Большую часть сезона 35-летний футболист был вынужден пропустить из-за повреждения. «Спартак» завершил сезон в РПЛ на пятом месте.

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку