Маттеус уверен в переходе Зане из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил уверенность, что полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перейдёт в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.
«Игроком, который, на мой взгляд, очарует болельщиков «Баварии» в следующем году, станет Зане. Я уверен, что он перейдёт в мюнхенский клуб. Если Ули Хёнесс публично подтверждает заинтересованность в игроке, то в большинстве случаев это означает, что трансфер состоится. И это была бы фантастическая сделка, ведь Зане – один из лучших вингеров.
Гвардиола не очень доволен им, сам футболист хочет чаще играть, а «Баварию» покидают Роббен и Рибери. Этот переход пошёл бы на пользу всем сторонам. У качества всегда есть своя цена, и Зане явно дороже, чем Лукас Эрнандес, за которого клуб заплатил рекордные для себя € 80 млн. Возможно, Лерой стоит меньше, чем Неймар, но сумма в € 100 млн выглядит логично. Для «Баварии» это будет новый рекорд, но Зане стоит таких затрат», — цитирует Маттеуса Goal.com со ссылкой на Sky Germany.
- 27 мая 2019
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