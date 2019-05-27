Маттеус уверен в переходе Зане из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил уверенность, что полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перейдёт в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.



«Игроком, который, на мой взгляд, очарует болельщиков «Баварии» в следующем году, станет Зане. Я уверен, что он перейдёт в мюнхенский клуб. Если Ули Хёнесс публично подтверждает заинтересованность в игроке, то в большинстве случаев это означает, что трансфер состоится. И это была бы фантастическая сделка, ведь Зане – один из лучших вингеров.



Гвардиола не очень доволен им, сам футболист хочет чаще играть, а «Баварию» покидают Роббен и Рибери. Этот переход пошёл бы на пользу всем сторонам. У качества всегда есть своя цена, и Зане явно дороже, чем Лукас Эрнандес, за которого клуб заплатил рекордные для себя € 80 млн. Возможно, Лерой стоит меньше, чем Неймар, но сумма в € 100 млн выглядит логично. Для «Баварии» это будет новый рекорд, но Зане стоит таких затрат», — цитирует Маттеуса Goal.com со ссылкой на Sky Germany.

«Манчестер Сити» надеется заключить новый контракт с Зане