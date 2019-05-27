Форвард «Шинника» Гелоян перешёл в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Шинника» Ишхан Гелоян пополнил ряды «Тамбова».



26-летний футболист достался клубу бесплатно, перейдя на правах свободного агента. Таким образом, в следующем сезоне Гелоян выступит в Российской Премьер-Лиге – по итогам завершившейся кампании «Тамбов» занял первое место в турнирной таблице ФНЛ.



Ранее уроженец Армении защищал цвета таких клубов, как «Балтика», «Енисей», «Нефтехимик» и «Луч». За «Шинник» игрок выступал с 2018 года.



В минувшем сезоне Гелоян принял участие в 30 матчах ФНЛ (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 7 голов и получил 5 жёлтых карточек. «Шинник» финишировал на шестой строчке, отстав от зоны стыковых игр на два очка. С полной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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