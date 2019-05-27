Кверквелия и Тарасов избежали серьёзных травм

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который получил травму в начале домашнего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», избежал серьёзной травмы. Как стало известно «Чемпионату», грузинский футболист отправится в расположение своей национальной команды.

Сборная Грузии сыграет два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года с командами Гибралтара (7 июня) и Дании (10 июня).

Также известно, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который также получил повреждение в игре с «Уфой», сможет вернуться в строй к первому летнему сбору своей команды.

Московский «Локомотив» в 30 турах набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обеспечив участие в Лиге чемпионов.