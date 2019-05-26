Тарасов заменил травмированного Кверквелию и сам получил повреждение

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Уфу». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 35-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



На 17-й минуте защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил травму. Вместо грузинского игрока на поле вышел полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Однако через 12 минут российский хавбек также получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо Тарасова в игру вступил полузащитник московской команды Хвича Кварацхелия.



Московский «Локомотив» в 29 турах набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (26) — на 14-м месте.