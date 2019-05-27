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Кейн готовится сыграть в финале Лиги чемпионов

Кейн готовится сыграть в финале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн готовится к тому, чтобы принять участие в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Daily Mail. Напомним, что форвард получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (1:0)​.

В прошедшем сезоне Кейн в общей сложности провёл за «Тоттенхэм» 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 6 голевых передач.

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На пути к решающей игре «шпоры» победили дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». Мерсисайдцы в свою очередь оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны».

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