Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta

Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta
Футбол / Италия 0

Opta в «Твиттере» опубликовала символическую сборную минувшего розыгрыша итальянской Серии А.

В составе команды не оказалось нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметившегося 21 голом в дебютном сезоне в Италии. Всего в сборной оказалось два футболиста из стана чемпиона Италии.

Сборная сезона Серии А: Самир Ханданович («Интер»), Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»), Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).

«Ювентус» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии в восьмой раз подряд. Вторым в турнирной таблице финишировал «Наполи». Замкнула тройку «Аталанта». С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент