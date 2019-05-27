Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta

Opta в «Твиттере» опубликовала символическую сборную минувшего розыгрыша итальянской Серии А.



В составе команды не оказалось нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметившегося 21 голом в дебютном сезоне в Италии. Всего в сборной оказалось два футболиста из стана чемпиона Италии.



Сборная сезона Серии А: Самир Ханданович («Интер»), Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»), Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).

«Ювентус» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии в восьмой раз подряд. Вторым в турнирной таблице финишировал «Наполи». Замкнула тройку «Аталанта». С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».