Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном увеличении команд в лиге в ближайшее время.



«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность. Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет. Федун говорит, что нужно расширять, но готовы мало команд. Мы играем очень мало, однозначно. Очень мало! Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра.



Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, ПФЛ. Это нужно делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения доложим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

РФС рассмотрит вопрос о расширении числа участников РПЛ с сезона-2020/21