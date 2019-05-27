Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном увеличении команд в лиге в ближайшее время.
«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность. Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет. Федун говорит, что нужно расширять, но готовы мало команд. Мы играем очень мало, однозначно. Очень мало! Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра.
Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, ПФЛ. Это нужно делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения доложим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 27 мая 2019
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:44
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:27
-
12:18
-
12:01
-
11:46
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:40
-
10:34
-
10:27
-
10:22
-
10:04
-
10:01
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:09