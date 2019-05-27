«Локомотив» расторг контракт с Денисовым

«Локомотив» и капитан команды полузащитник Игорь Денисов решили прекратить дальнейшее сотрудничество. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует Василия Кикнадзе, генерального директора «Локомотива», пресс-служба клуба.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Денисов не приезжает на тренировки «Локомотива» и может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». «Сочи» по итогам сезона обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голевым пасом.
- 27 мая 2019
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